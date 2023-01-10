Сухогрузы с украинским зерном не смогли выйти из портов

В понедельник, 9 января, сухогрузы с украинским зерном не смогли покинуть порты из-за непогоды. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По данным агентства, речь идет о сухогрузах Blue Shark, Erica и Antheia, которые должны были совершить рейсы в рамках зерновой сделки. Ранее они проследовали в украинские порты по морскому гуманитарному коридору.

В СКЦ заявили, что к 9 января общий объем зерна и другой сельскохозяйственной продукции, вывезенной из Украины в рамках сделки, составил 16 945 661 тонну. В целом был разрешен проход 1 264 сухогрузов.

В июле Россия и Украина договорились возобновить экспорт украинского зерна через черноморские порты. Гарантами зерновой сделки выступили Турция и ООН. Москва, среди прочего, получила гарантии для экспорта собственного зерна и удобрений (он не должен попадать под санкции).