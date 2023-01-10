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16 минут назад

В Аргентине подтвердили второй случай смерти от оспы обезьян

ТАСС

Министерство здравоохранения Аргентины подтвердило второй случай смерти от оспы обезьян в стране. Об этом сообщила в понедельник газета La Nacion.

В Аргентине подтвердили второй случай смерти от оспы обезьян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным Минздрава, умерший находился в группе риска. Всего в стране было выявлено не менее 1 025 случаев заражения оспой обезьян, 98,14% заболевших - мужчины.

Первая смерть от оспы обезьян в Аргентине была подтверждена в ноябре прошлого года.

Оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, которое встречается в основном в отдаленных районах в центре и на западе Африки, расположенных рядом с влажными тропическими лесами. Обычно коэффициент летальности при вспышках оспы обезьян составляет от 1% до 10%. При этом большинство случаев смерти приходится на долю более молодых возрастных групп.

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