В Аргентине подтвердили второй случай смерти от оспы обезьян

Министерство здравоохранения Аргентины подтвердило второй случай смерти от оспы обезьян в стране. Об этом сообщила в понедельник газета La Nacion.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По данным Минздрава, умерший находился в группе риска. Всего в стране было выявлено не менее 1 025 случаев заражения оспой обезьян, 98,14% заболевших - мужчины.

Первая смерть от оспы обезьян в Аргентине была подтверждена в ноябре прошлого года.