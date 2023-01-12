Американцев рассмешила ситуация с секретными документами у Байдена

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, пытаясь оправдать президента США Джо Байдена за найденные в его кабинете секретные документы, выставила американского лидера в неприглядном свете. Зрители Fox News не поверили в то, что Байден не знал о существовании этих документов и их содержании.