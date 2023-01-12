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1 час назад

Зрители Fox News посмеялись над словами пресс-секретаря Байдена о ситуации с секретными документами

Ura.Ruиещё 4

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, пытаясь оправдать президента США Джо Байдена за найденные в его кабинете секретные документы, выставила американского лидера в неприглядном свете. Зрители Fox News не поверили в то, что Байден не знал о существовании этих документов и их содержании.

Американцев рассмешила ситуация с секретными документами у Байдена
Фото: ТАССТАСС

«Как сказал сам президент, он серьезно относится к засекреченной информации. Обнаружение каких-либо записей стало для него сюрпризом. Он не знает, что в них», — сказала Жан-Пьер в ходе брифинга.

Слова пресс-секретаря передает Fox News.

Зрители телеканала уже успели иронично отреагировать на заявления из Белого дома.

«Как он мог их получить, а затем потерять над ними контроль?» — задал риторический вопрос Ozzie Man.

«Вся администрация президента — это клоунское шоу!» — резюмировал пользователь lngleg.

Ранее CNN сообщал, что в кабинете Байдена нашли 10 секретных документов об Украине, Иране и Британии. Сам американский президент оказался удивлен найденным. Бывший сотрудник АНБ Эдвард Сноуден саркастично высказался о найденных документах, передает телеканал 360.

В мире,Эдвард Сноуден,Джозеф Байден,АНБ,Администрация США,Телеканал "360° Подмосковье",
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