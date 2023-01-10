В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 70.30EUR 75.08
Войти в почту
19 минут назад

Noizz: полячка выгнала украинскую беженку из-за пельменей

Ura.Ru

Польская жительница Тереза выгнала из своего дома украинскую беженку с дочерью, потому что не смогла терпеть их самоуправства. В частности, женщина превратила дом польки цех по производству пельменей. Об этом она рассказала польскому изданию Noizz.

Noizz: полячка выгнала украинскую беженку из-за пельменей
Фото: Владимир Жабриков © URA.RUВладимир Жабриков © URA.RU

«Я совершила ошибку, я иначе представляла себе эту помощь. Вернувшись, я сказала мужу: если я еще когда-нибудь захочу пригласить кого-то к себе пожить, дай мне в лоб, чтобы привести меня в чувство», — рассказала Тереза. Она приютила украинку Наталью вместе с дочерью и предложила им готовить пельмени на продажу. Наталья лепила пельмени, а Тереза упаковывала их и развозила. Дела шли хорошо, заказов было много.

Позднее начались разногласия: гости стали устанавливать новые порядки, а кухня превратилась в производственный цех и была занята по несколько часов в день. Тереза нашла для Натальи новую работу с проживанием.

Ранее ООН сообщала, что в Европу с начала украинского конфликта прибыло более 7,89 млн украинцев. Польша — одна из лидеров среди стран, которые принимают беженцев. Истории, когда беженцы доставляют неудобства приютившим их людям — не редкость. Ранее стало известно, что украинская беженка поселилась в польской семье и разрушила ее, а затем выгнала хозяйку дома, передает RT.

В мире,ООН,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители