Noizz: полячка выгнала украинскую беженку из-за пельменей

«Я совершила ошибку, я иначе представляла себе эту помощь. Вернувшись, я сказала мужу: если я еще когда-нибудь захочу пригласить кого-то к себе пожить, дай мне в лоб, чтобы привести меня в чувство», — рассказала Тереза. Она приютила украинку Наталью вместе с дочерью и предложила им готовить пельмени на продажу. Наталья лепила пельмени, а Тереза упаковывала их и развозила. Дела шли хорошо, заказов было много.