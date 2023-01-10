В США призвали республиканцев сменить позицию страны по Украине

Вице-президент по внешней политике организации Stand Together Дэн Колдуэлл и доктор философии Сумантра Маитра написали статью, которая была опубликована изданием Newsweek.

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В рамках своей работы специалисты обратились к республиканцам, получивших большинство в Палате представителей, с призывом об изменении позиции США по Украине, отмечает Общественная служба новостей.

Авторы работы подчеркнули, что на данный момент по этому вопросу прослеживается два пути. США может продолжить ориентироваться на текущий курс администрации действующего президента Джо Байдена, или заняться поиском новых решений, которые будут принимать в расчет реалии украинского конфликта, а также саму способность Штатов оказывать поддержку Киеву.

Политолог и философ выступили с предостережением от медвежьей услуги гражданам США, которую власти окажут им при выборе первого варианта. Эксперты аргументировали это тем, что в подобном случае электорату будет нанесено оскорбление, поскольку его представители опасаются неограниченной поддержки Украины.