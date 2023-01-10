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32 минуты назад

В США призвали республиканцев сменить позицию страны по Украине

Газета.Ruиещё 2

Вице-президент по внешней политике организации Stand Together Дэн Колдуэлл и доктор философии Сумантра Маитра написали статью, которая была опубликована изданием Newsweek.

В США призвали республиканцев сменить позицию страны по Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В рамках своей работы специалисты обратились к республиканцам, получивших большинство в Палате представителей, с призывом об изменении позиции США по Украине, отмечает Общественная служба новостей.

Авторы работы подчеркнули, что на данный момент по этому вопросу прослеживается два пути. США может продолжить ориентироваться на текущий курс администрации действующего президента Джо Байдена, или заняться поиском новых решений, которые будут принимать в расчет реалии украинского конфликта, а также саму способность Штатов оказывать поддержку Киеву.

Политолог и философ выступили с предостережением от медвежьей услуги гражданам США, которую власти окажут им при выборе первого варианта. Эксперты аргументировали это тем, что в подобном случае электорату будет нанесено оскорбление, поскольку его представители опасаются неограниченной поддержки Украины.

Колдуэлл и Маитра подчеркнули, что Вашингтону необходимо обратить внимание на реальные проблемы внутри страны и за рубежом, среди которых возможный конфликт между Китаем и Тайванем. Эксперты считают, что эта угроза может стать более важным театром военных действий на территории Восточной Азии.

В мире,Джозеф Байден,
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