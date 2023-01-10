Страна ЕС изменит закон для передачи активов России Украине

В понедельник официальный представитель МИД Эстонии Михкель Тамм сообщил, что юридический план конфискации российских активов разработают в связи с поручением кабмина. Эстония хочет представить план к тому моменту, когда Еврокомиссия оформит соглашение для ЕС о том, как распорядиться 300 млрд евро (322 млрд долларов) из резервов ЦБ России и миллиардами евро замороженных активов российских лиц, находящихся под санкциями, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.