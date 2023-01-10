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20 минут назад

Bloomberg сообщило о намерении Эстонии до конца января разработать план изъятия российских активов

Деловая газета "Взгляд"иещё 1

Эстония хочет передать замороженные российские активы Украине и до конца января собирается разработать соответствующую законодательную базу, сообщают информационные агентства.

Страна ЕС изменит закон для передачи активов России Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В понедельник официальный представитель МИД Эстонии Михкель Тамм сообщил, что юридический план конфискации российских активов разработают в связи с поручением кабмина. Эстония хочет представить план к тому моменту, когда Еврокомиссия оформит соглашение для ЕС о том, как распорядиться 300 млрд евро (322 млрд долларов) из резервов ЦБ России и миллиардами евро замороженных активов российских лиц, находящихся под санкциями, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

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Напомним, глава эстонского МИДа Урмас Рейнсалу сказал, что его страна намерена самостоятельно разработать механизм передачи Украине замороженных российских финансовых активов, поскольку процесс на уровне ЕС застопорился.

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