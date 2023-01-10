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34 минуты назад

В Японии заявили об уничтожении 100 тысяч кур из-за новой вспышки птичьего гриппа

Газета.Ruиещё 2

Японское министерство сельского хозяйства заявляет о новой вспышке птичьего гриппа, которая зафиксирована в префектуре Миядзаки, где начато уничтожение около 100 тысяч кур. Об этом сообщает РИА Новости.

Вспышка птичьего гриппа произошла в Японии
Фото: Gerald Herbert/APGerald Herbert/AP

Уточняется, что вокруг фермы в городе Каваминами ввели карантин на транспортировку кур и яиц в радиусе трех километров, а также запрещен вывоз кур и яиц за пределы 10-километровой зоны. С учетом последней вспышки, по последним данным ведомства, число уничтоженных птиц в Японии в этом сезоне из-за птичьего гриппа превысило отметку в 10 миллионов, что являлось антирекордом.

Ранее в префектуре Сайтама по соседству с Токио из-за вспышки птичьего гриппа уничтожат 190 тыс. кур. Уточняется, что 16 декабря на одной из птицеферм префектуры нашли 76 мертвых птиц, из которых у девяти подтвердилось наличие птичьего гриппа. До этого власти японской префектуры Айти приняли решение забить порядка 310 тыс. кур из-за выявленной вспышки птичьего гриппа.

Отмечалось, что очаг распространения инфекции обнаружили на птицеферме в городе Тоёхаси. 2 декабря сообщалось, что в префектуре Кагосима на юго-западе Японии власти планируют уничтожить около 120 тыс. кур на местной птицеферме из-за вспышки птичьего гриппа.

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