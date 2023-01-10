Вспышка птичьего гриппа произошла в Японии

Японское министерство сельского хозяйства заявляет о новой вспышке птичьего гриппа, которая зафиксирована в префектуре Миядзаки, где начато уничтожение около 100 тысяч кур. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: Gerald Herbert/AP Gerald Herbert/AP

Уточняется, что вокруг фермы в городе Каваминами ввели карантин на транспортировку кур и яиц в радиусе трех километров, а также запрещен вывоз кур и яиц за пределы 10-километровой зоны. С учетом последней вспышки, по последним данным ведомства, число уничтоженных птиц в Японии в этом сезоне из-за птичьего гриппа превысило отметку в 10 миллионов, что являлось антирекордом.

Ранее в префектуре Сайтама по соседству с Токио из-за вспышки птичьего гриппа уничтожат 190 тыс. кур. Уточняется, что 16 декабря на одной из птицеферм префектуры нашли 76 мертвых птиц, из которых у девяти подтвердилось наличие птичьего гриппа. До этого власти японской префектуры Айти приняли решение забить порядка 310 тыс. кур из-за выявленной вспышки птичьего гриппа.