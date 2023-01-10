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12 минут назад

В США предостерегли от «медвежьей услуги» ради Украины

Елена Прошина

Получившие большинство в новой Палате представителей Соединенных Штатов республиканцы должны кардинально изменить политику Вашингтона по Украине, сообщили Newsweek вице-президент по внешней политике организации Stand Together Дэн Колдуэлл и старший научный сотрудник Центра обновления Америки, доктор философии Сумантра Маитра.

В США предостерегли от «медвежьей услуги» ради Украины
Фото: РамблерРамблер

По их словам, перед новой Палатой с республиканским большинством есть два варианта, что делать дальше с Киевом. Либо поддерживать нынешнюю политику администрации президента США Джо Байдена, которая подчиняет «американские интересы украинскому правительству», либо искать новый курс, учитывающий как реалии конфликта между Москвой и Киевом, так и способность Вашингтона поддерживать Украину.

Колдуэлл и Маитра считают, что в первом случае это будет медвежья услуга американским гражданам и оскорблением республиканского электората, который все сильнее опасается, что поддержка Украины со стороны США примет неограниченный характер. Эксперты отмечают, что Палата представителей должна проводить более реалистичную политику, признав, что «крупные интересы США не стоят на кону и отдать приоритет более насущным потребностям внутри страны и за рубежом».

Так, способность США поддерживать Киев постепенно сокращается, также возникла задолженность по поставкам американского оружия на Тайвань — «отчасти из-за того, что Украина затмила собой куда более важный театр военных действий в Восточной Азии», - говорится в статье.

Также в издании указывается на финансовые издержки США. По последним данным, общая сумма, выделенная американским Конгрессом Киеву, превысила 110 миллиардов долларов. «Объявлять эти расходы "скромными" при рекордной инфляции и государственном долге в 31 триллион долларов — значит плюнуть в лицо американским налогоплательщикам», — отметили Колдуэлл и Маитра.

В мире,Джозеф Байден,Администрация США,Правительство Украины,
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