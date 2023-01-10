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54 минуты назад

Байден осудил беспорядки в Бразилии

Газета.Ru

Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с бразильским лидером Луисом Инасиу Лулой да Силвой, заверив его в поддержке и осудив беспорядки в стране. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службе Белого дома.

Байден осудил беспорядки в Бразилии
Фото: Jonathan Ernst/ReutersJonathan Ernst/Reuters

"Байден осудил насилие и атаки на демократические институты и процесс мирной передачи власти", - говорится в заявлении.

Также Байден пригласил да Силву в Вашингтон в начале февраля для проведения консультаций. 8 января сторонники экс-президента Бразилии Жаира Болсонару, проигравшего на выборах, захватили здание конгресса в столице. Сотрудники правоохранительных органов вскоре смогли восстановить контроль.

Полиции пришлось применять слезоточивый газ против участников акции. Около 1,2 тыс. человек задержаны за участие в беспорядках в городе Бразилиа. Отмечается, что им может грозить 12 лет тюремного заключения.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отметила, что Москва считает недопустимыми попытки нарушить конституционный строй в Бразилии. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль "самым решительным образом осуждает зачинщиков беспорядков в Бразилии".

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