Байден осудил беспорядки в Бразилии

Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с бразильским лидером Луисом Инасиу Лулой да Силвой, заверив его в поддержке и осудив беспорядки в стране. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службе Белого дома.
"Байден осудил насилие и атаки на демократические институты и процесс мирной передачи власти", - говорится в заявлении.
Также Байден пригласил да Силву в Вашингтон в начале февраля для проведения консультаций. 8 января сторонники экс-президента Бразилии Жаира Болсонару, проигравшего на выборах, захватили здание конгресса в столице. Сотрудники правоохранительных органов вскоре смогли восстановить контроль.
Полиции пришлось применять слезоточивый газ против участников акции. Около 1,2 тыс. человек задержаны за участие в беспорядках в городе Бразилиа. Отмечается, что им может грозить 12 лет тюремного заключения.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отметила, что Москва считает недопустимыми попытки нарушить конституционный строй в Бразилии. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль "самым решительным образом осуждает зачинщиков беспорядков в Бразилии".