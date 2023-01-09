США пообещали наказать Китай за помощь России

Глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс рассказал об обещании США наказать Китай в том случае, если с его стороны будет замечены попытки оказания России помощи в сфере безопасности или уклонении от санкций. По его словам, в этом случае Пекин понесет издержки, сообщает ТАСС.

«Мы очень внимательно следим за решениями, которые принимает КНР в ответ на любые российские запросы помощи в сфере безопасности», — заявил представитель американского внешнеполитического ведомства.

Он подчеркнул, что США ранее дали ясно понять Китаю, какие последствия его ожидают в случае помощи России в систематическом уклонении от санкций, а также в предоставлении какого-либо рода помощи в сфере безопасности, которая поможет ей в проведении специальной военной операции (СВО) на Украине.