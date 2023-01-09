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1 час назад

Воздушная тревога объявлена в Харьковской области

Илья Родин

Сирены воздушной тревоги звучат в Харьковской области и подконтрольной Киеву части Запорожской области. Об этом пишут РИА «Новости» со ссылкой на данные онлайн-ресурса оповещения населения.

Воздушная тревога объявлена в Харьковской области
Фото: 

Отмечается, что в Харьковской области тревогу объявили в 22.34 мск. Через полчаса система оповещения сработала в подконтрольной Киеву части Запорожской области.

Стало известно о взрывах в Николаеве

Кроме того, воздушная тревога объявлена в подконтрольных Киеву районах ДНР, пишет ТВЦ в своем Telegram-канале со ссылкой на региональные СМИ.

По их данным, в Краматорске и Славянске слышны взрывы.

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