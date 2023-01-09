Воздушная тревога объявлена в Харьковской области

Сирены воздушной тревоги звучат в Харьковской области и подконтрольной Киеву части Запорожской области. Об этом пишут РИА «Новости» со ссылкой на данные онлайн-ресурса оповещения населения.

Фото:

Отмечается, что в Харьковской области тревогу объявили в 22.34 мск. Через полчаса система оповещения сработала в подконтрольной Киеву части Запорожской области.

Кроме того, воздушная тревога объявлена в подконтрольных Киеву районах ДНР, пишет ТВЦ в своем Telegram-канале со ссылкой на региональные СМИ.