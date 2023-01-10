В США пообещали помочь Бразилии в расследовании беспорядков

«Если для бразильских следователей будет полезным рассмотрение и получение информации от правительства США, мы, конечно, рассмотрим эти запросы быстро, как мы всегда делаем, и предоставим им соответствующую информацию, но мы не получали таких запросов», — подчеркнул представитель внешнеполитического ведомства.