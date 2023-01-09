В Белом доме высказались о военной помощи Украине в 2023 году

Вашингтон не ожидает в 2023 году сокращения средств, которые заложены в бюджете на оказание помощи Киеву, в том числе военной, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Об этом пишет ТАСС.

Салливан отметил, что в прошлом году администрация запросила в рамках объединенного законопроекта $37 млрд. Он добавил, что по оценкам экспертов, этих средств должно было хватить до конца финансового года.

Чиновник уточнил, что «Конгресс фактически увеличил эту сумму до $45 млрд. Это те средства, которые были ассигнованы».

Эти средства Штаты постепенно начнут направлять на помощь Украине, подчеркнул Салливан. Он пояснил, что ничего не свидетельствует о планах парламентариев забрать эти деньги обратно.