На Украине заявили о невозможности восстановить энергосистему

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21 минуту назад

Financial Times: Украина не сможет отремонтировать энергосистему без советских трансформаторов

Елена Прошина

Украина испытывает острую нехватку советских трансформаторов напряжением 750 киловольт. Об этом сообщает The Financial Times со ссылкой на главу правления национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого.

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Фото: ТАССТАСС

В издании отметили, что большая часть энергосистемы Украины использует старую советскую систему, которая работает при более высоком напряжении, чем европейская. Таким образом без советских трансформаторов страна не сможет отремонтировать свою энергосистему.

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По словам Кудрицкого, последние восемь месяцев Киеву удавалось справляться с кризисом за счет поставок советских трансформаторов бывшими коммунистическими странами, в том числе из Литвы. Однако теперь «они крайне необходимы» Украине. Он уверен, что удары ВС РФ по энергетической инфраструктуре страны были спланированы в том числе российскими специалистами в области энергетики, которые знают сеть государства «как свои пять пальцев», ведь до февраля 2022 года она была подключена к системе РФ.

Напомним, что ВС России начали наносить массированные удары по военным и энергетическим объектам Украины с 10 октября после теракта на Крымском мосту. С тех пор на территории Украины воздушная тревога звучит каждый день. В декабре сообщалось о повреждении почти половины энергоинфраструктуры страны.

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