В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 70.30EUR 75.08
Войти в почту
25 минут назад

Министр культуры Украины призвал приостановить Чайковского

Lenta.ruиещё 5

Украина не призывает к отмене русской культуры, но просит страны Запада приостановить ее, заявил глава министерства культуры страны Александр Ткаченко в статье для британской газеты The Guardian. По его мнению, украинские писатели не хуже русских, а украинская культура может многое предложить западному миру.

Министр культуры Украины призвал приостановить Чайковского
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Мы не говорим об отмене Чайковского, а скорее о приостановке исполнения его произведений», — написал Ткаченко, указав, что украинская классическая музыка также располагает мировыми шедеврами уровня Чайковского.

В пример он привел композицию «Щедрик» Николая Леонтовича, созданную на основе украинской народной песни.

Ткаченко также заявил, что и украинские писатели не уступают русским. «Наших писателей следует уважать не меньше, чем их российских коллег. Украинская литература имеет глубокие корни и все еще активно развивается», — высказался он.

Накануне глава Минкульта Украины захотел узаконить «борьбу с сотнями улиц Пушкина» в стране. По его словам, в Верховную Раду направлен законопроект «по преодолению последствий русификации».

В мире,Александр Ткаченко,Верховная Рада,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители