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7 минут назад

Бывший президент Бразилии госпитализирован

Елена Прошина

Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару был госпитализирован в одну из больниц США. Об этом сообщает портал Globo.

Болсонару госпитализирован в США
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что у бывшего президента начались серьёзные боли в животе. Это уже не первый случай, когда Болсонару попадает в реанимацию по этой причине – в 2018 году политик перенёс ножевое ранение, за которым последовала операция. С тех пор бывшего президента уже несколько раз госпитализировали из-за резкой боли в области живота. Последний такой случай произошёл в ноябре, когда Болсонару поступил в госпиталь Вооруженных сил в Бразилиа.

Ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва объявил режим ЧС в столице страны из-за массовых беспорядков со стороны сторонников Жаира Болсонару.

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