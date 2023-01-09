Болсонару госпитализирован в США

Отмечается, что у бывшего президента начались серьёзные боли в животе. Это уже не первый случай, когда Болсонару попадает в реанимацию по этой причине – в 2018 году политик перенёс ножевое ранение, за которым последовала операция. С тех пор бывшего президента уже несколько раз госпитализировали из-за резкой боли в области живота. Последний такой случай произошёл в ноябре, когда Болсонару поступил в госпиталь Вооруженных сил в Бразилиа.