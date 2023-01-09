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56 минут назад

Власти Очакова в Николаевской области сообщили о взрывах

Илья Родин

В украинском городе Очаков в Николаевской области в понедельник, 9 января, прозвучали взрывы. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Власти украинского города Очаков сообщили о взрывах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В городе раздаются взрывы», - отметили в администрации.

Напомним, что Очаков является морским портом на Днепро-Бугском лимане. Ранее город был административным центром Очаковского района, позднее вошел в Николаевский.

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Российские военные время от времени наносят удары по объектам в этом городе. В частности, в ноябре 2022 года Минобороны РФ сообщило об ударе по центру подготовки сил спецопераций ВСУ у Очакова.

В мире,Верховный суд,Минобороны России,
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