Власти украинского города Очаков сообщили о взрывах

В украинском городе Очаков в Николаевской области в понедельник, 9 января, прозвучали взрывы. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Напомним, что Очаков является морским портом на Днепро-Бугском лимане. Ранее город был административным центром Очаковского района, позднее вошел в Николаевский.

Российские военные время от времени наносят удары по объектам в этом городе. В частности, в ноябре 2022 года Минобороны РФ сообщило об ударе по центру подготовки сил спецопераций ВСУ у Очакова.