В стране ЕС усомнились в законности военной помощи Украине

Конституционный суд (КС) Болгарии собирается проверить решение парламента об оказании военной помощи Украине на соответствие законодательству страны. Об этом сообщает РИА «Новости».

«КС образовал конституционное дело № 1/2023 по запросу 50 народных представителей, требующих объявить незаконным решение оказать военно-техническую помощь Украине», – сказано в коммюнике суда.

Отмечается, что речь идет о решениях, которые были приняты народным собранием Болгарии в конце 2022 года – тогда парламент ратифицировал соглашение об оказание военной помощи Украине.

Как сообщают местные СМИ, с запросом в КС обратились представители партии «Возрождение», а также депутаты-социалисты. Они считают, что решение парламента не соответствует принципу разделения властей, а также представляют из себя вмешательство законодательной власти в полномочия исполнительной.