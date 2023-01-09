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6 минут назад

В Болгарии проверят законность оказания военной помощи Украине

Елена Прошина

Конституционный суд (КС) Болгарии собирается проверить решение парламента об оказании военной помощи Украине на соответствие законодательству страны. Об этом сообщает РИА «Новости».

В стране ЕС усомнились в законности военной помощи Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«КС образовал конституционное дело № 1/2023 по запросу 50 народных представителей, требующих объявить незаконным решение оказать военно-техническую помощь Украине», – сказано в коммюнике суда.

Отмечается, что речь идет о решениях, которые были приняты народным собранием Болгарии в конце 2022 года – тогда парламент ратифицировал соглашение об оказание военной помощи Украине.

Как сообщают местные СМИ, с запросом в КС обратились представители партии «Возрождение», а также депутаты-социалисты. Они считают, что решение парламента не соответствует принципу разделения властей, а также представляют из себя вмешательство законодательной власти в полномочия исполнительной.

Ранее в Болгарии заявили о возможном увеличении потока мигрантов из-за ситуации на Украине.

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