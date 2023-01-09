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1 час назад

В Киеве предсказали скорый конец карьеры Зеленского

Илья Родин

Политическая карьера украинского лидера Владимира Зеленского и его соратников завершится, если Конгресс США обнаружит коррупционную составляющую в поставках оружия Киеву, заявил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин. Об этом пишут РИА «Новости».

В Киеве предсказали скорый конец карьеры Зеленского
Фото: 

Соскин пояснил, что новому спикеру Палаты представителей Кевину Маккарти якобы поставлено негласное условие провести тщательное расследование по вопросу финансирования Украины.

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В том случае, уточнил бывший советник, если будет обнаружена коррупционная составляющая, появятся данные о том, что направленные Украине средства были отмыты и затем вернулись в США, то «режиму Зеленского придет полный [конец]».

Напомним, что Кевин Маккарти был избран спикером Палаты представителей в начале января 2023 года. Он неоднократно заявлял, что прекратит практику «открытых чеков» для Украины.

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