Политическая карьера украинского лидера Владимира Зеленского и его соратников завершится, если Конгресс США обнаружит коррупционную составляющую в поставках оружия Киеву, заявил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин. Об этом пишут РИА «Новости».
Соскин пояснил, что новому спикеру Палаты представителей Кевину Маккарти якобы поставлено негласное условие провести тщательное расследование по вопросу финансирования Украины.
В том случае, уточнил бывший советник, если будет обнаружена коррупционная составляющая, появятся данные о том, что направленные Украине средства были отмыты и затем вернулись в США, то «режиму Зеленского придет полный [конец]».
Напомним, что Кевин Маккарти был избран спикером Палаты представителей в начале января 2023 года. Он неоднократно заявлял, что прекратит практику «открытых чеков» для Украины.