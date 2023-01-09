Тяжелое вооружение: Британия планирует передать Киеву 10 танков Challenger 2

Великобритания рассматривает возможность поставки Украине британских танков Challenger 2 для борьбы с российскими войсками. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на «источник, осведомленный о переговорах».

По словам источника, переговоры о поставках британских танков ВСУ ведутся «уже несколько недель». Речь идет о десяти машинах, которых «достаточно, чтобы укомплектовать эскадрилью».

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Источник Sky News отметил, что поставка танков Великобританией должна побудить и «остальных союзников по НАТО, в частности, Германию» последовать ее примеру - Германия может поставить ВСУ Leopard II, а США - Abrams.

Отмечается, что правительство Риши Сунака еще не приняло окончательного решения.

Танк Challenger 2 был разработан в 1994 году. Вооружен пушкой L30E4 калибра 120 мм, оснащен комбинированным стабилизированным прицелом со встроенным лазерным дальномером и тепловизором.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны Великобритании перебросило порядка 60 танков Challenger 2 на базу НАТО в Германии для учений и операций на территории Европы.

Отмечается, что речь идет о базе в немецком Зеннелагере. По данным издания, боеприпасы и техника хранятся там на случай, если Североатлантический альянс «призовет вмешаться в Восточной Европе».

Также сообщается, что в настоящее время среди членов НАТО ведутся дискуссии об увеличении объемов боеприпасов на немецкой базе для облегчения материально-технического обеспечения, если «Ла-Манш будет оспариваться».

Глава министерства иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил о планах Лондона и стран-союзников передать Украине танки. Его слова приводит телеканал Sky News.

Отвечая на вопрос об обязательствах Британии перед Украиной, Клеверли отметил, что Лондон предоставляет военное оборудование для возможности нанесения «решающего удара по российским целям на расстоянии».

По словам британского министра, танки могут стать частью поддержки со стороны Запада.

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«Откуда их возьмут, какие союзники их предоставят — это то, над чем мы, конечно, работаем друг с другом», — пояснил он.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон допускает возможность отправки на Украину боевых машин пехоты (БМП) Bradley. Также в Белом доме сообщили, что новые пакеты военной помощи Киеву могут включать дополнительные установки реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Telegram-канале, что в ходе телефонного разговора с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком обсудил сотрудничество двух стран в оборонной области.

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«Обсудили дальнейшее оборонное сотрудничество с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Договорились активизировать наши усилия. Уже есть для этого конкретные решения», — написал он.

Ранее сообщалось, что Сунак призвал пресечь «способность России перегруппировываться и пополнять запасы». Он уверен в необходимости подавления военного потенциала РФ, так как «ожидает затяжной конфликт в следующем году».

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещал, что страна поставит Украине новую военную технику в ближайшие недели и месяцы. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте британского правительства по итогам телефонного разговора премьера с украинским лидером Владимиром Зеленским.

«Ведется работа, направленная на то, чтобы в ближайшие недели и месяцы передать Украине дополнительную военную технику, чтобы обеспечить ее победу на поле боя», — сказано в сообщении.

Как также отмечается, Сунак заверил Зеленского в том, что на Украине могут рассчитывать на долгосрочную поддержку со стороны Великобритании.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак поручил провести аудит военной помощи Киеву. Об этом сообщает "Би-би-си" со ссылкой на источники.

Аудит, как отмечается в статье, предназначен для оценки вклада Великобритании. Один из источников сравнил предстоящую проверку со "сводным отчетом Goldman Sachs" (В начале 2000-х Сунак работал в этом банке).

В правительстве Британии полагают, что такой осторожный подход премьера к поддержке Украины может помешать увеличению военной помощи Киеву. Собеседник "Би-би-си" опасается, что из-за аудита Сунак перенимает подход президента США Джо Байдена, который избегает отправки ряда вооружений, чтобы не допустить эскалации конфликта.

Как сообщается в публикации, президент Украины Владимир Зеленский в курсе планов Сунака и пытается его убедить в том, чтобы Лондон сохранил военную поддержку Киева. В начале декабря член конгресса США Марджори Тейлор Грин призвала к проведению аудита средств, которые выделяет Вашингтон в качестве помощи Киеву.

На посвященной британской армии панели, которая состоялась 28-30 ноября в Варшаве на конференции Globstate 2022, выяснилось, что в Соединенном королевстве лошадей больше, чем танков, пишет «МК».

По данным материала известно, что Лондон имеет одну из самых мощных армий в Европе, сильнейший флот и значительные военно-воздушные силы. Но, по всей видимости, на сухопутные войска ассигнований бюджета не хватает. В Британии резко сократилось число танков.

Изначально у британской армии было 368 бронемашин Challenger 2. Но на сегодняшний день их осталось всего 227, а еще через какое-то время их количество уменьшится до 148 единиц. Остальные можно будет лишь разбирать на запчасти для ремонта.

«В настоящее время в армии насчитывает 485 лошадей, которые в основном служат в полку Королевской конной артиллерии», – приводит издание слова одного из представителей Минобороны королевства.

Авторы материала рассказали, что сокращение числа танков связано с доктриной ведения операций, которые обуславливаются островным характером страны.

На самом деле для англичан всегда в приоритете были мощный флот и авиация. Но бронемашин не просто мало, оставшиеся танки являются безнадежно устаревшими.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не исключает возможность поставок Украине тяжелых танков. Об этом он заявил в опубликованном в понедельник интервью газете Svenska Dagbladet.

"Нет, не исключаю. Но и обещать ничего не могу", - сказал Столтенберг в ответ на вопрос о том, не исключает ли он, что Киеву могут быть направлены, например американские Abrams и немецкие Leopard.

По его словам, конфликт на Украине может быть долгим, а дорогой к миру для украинцев является увеличение поставок оружия.

"Наиболее вероятно, что эта война завершится за столом переговоров. То, чего украинцы смогут достичь, зависит от соотношения сил на земле. Если мы хотим, чтобы Украина осталась независимой, то мы должны продолжать ее поддерживать оружием", - утверждал Столтенберг.

Генсек альянса также заметил, что НАТО поставило украинской армии оружия больше, чем можно было себе представить, и что теперь ВСУ получат американские ЗРК Patriot.

"Мы ведем постоянный диалог о том, какие вооружения они получат. Сейчас, например, к ним поступят [немецкие] БМП Marder. Однако я не хочу спекулировать насчет того, какие из современных систем будут следующими [в поставке]", - продолжил он.

Германия не намерена сейчас передавать Украине немецкие танки Leopard 2 («Леопард-2»). Подобные планы опроверг представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт, передает ТАСС.

По его словам, Берлин продолжает придерживаться трех принципов в отношении предоставления военной помощи Украине: избегать сценария, при котором НАТО стала бы стороной конфликта, оказывать максимальную помощь Киеву, но не предпринимать односторонних шагов. Хебештрайт также заявил, что ему неизвестно о планах Варшавы по формированию коалиции для поставок Киеву тяжелых вооружений.

Ранее планы передать Украине танки Leopard опроверг и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, заявив, что не пойдет на такой шаг самостоятельно, без участия широкой коалиции. По его словам, в настоящее время Варшава обсуждает с властями других стран возможность создания альянса, члены которого будут поставлять Киеву тяжелое вооружение.