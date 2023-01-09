Поставки все новых вооружений на Украину не отвечают национальным интересам Германии . Об этом заявил сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла, его слова приведены на сайте парламентской фракции партии.

«Но война в Украине — это не наша война. Никакие обязательства ЕС ЕС или НАТО НАТО не заставляют нас встать на чью-либо сторону», — подчеркнул политик.

Вместо поставок оружия Хрупалла предложил задействовать дипломатию для того, что быстро разрешить конфликт путем мирных переговоров. Политик также призвал возобновить экономическое сотрудничество с Россией, которое, на его взгляд, на самом деле отвечает интересам немецких граждан.

8 января вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек допустил, что в будущем Германия может поставить Украине боевые танки Leopard. Политик пообещал, что немецкое правительство будет внимательно следить за обсуждениями этого вопроса, которые сейчас ведутся в стране, и согласует свои действия с партнерами. Однако уже на следующий день, 9 января, представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что у правительства страны на данный момент таких планов нет.