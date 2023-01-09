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21 минуту назад

В США назвали ключевой признак приближающегося разгрома ВСУ

Илья Родин

Украинские военные терпят поражение, поэтому Киев просит у западных стран все больше вооружений и военной техники, рассказал в Twitter американский экономист Ричард Вольф. Об этом пишет РИА «Новости».

В США назвали ключевой признак приближающегося разгрома ВСУ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Если бы Украина побеждала, ей не нужно было бы выпрашивать больше танков, бронемашин и так далее», - подчеркнул Вольф.

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Экономист отметил, что союзникам не пришлось бы, кроме того, опустошать свои арсеналы ради помощи Киеву.

Напомним, что в конце декабря украинский президент Владимир Зеленский провел переговоры с главой США Джо Байденом. Кроме того, он выступил с речью в Конгрессе. К его приезду Вашингтон приурочил объявление о масштабном пакете военной помощи Киеву.

В мире,Армия,Владимир Зеленский,Джозеф Байден,НАТО,
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