В США назвали ключевой признак приближающегося разгрома ВСУ

Украинские военные терпят поражение, поэтому Киев просит у западных стран все больше вооружений и военной техники, рассказал в Twitter американский экономист Ричард Вольф. Об этом пишет РИА «Новости».
«Если бы Украина побеждала, ей не нужно было бы выпрашивать больше танков, бронемашин и так далее», - подчеркнул Вольф.
Экономист отметил, что союзникам не пришлось бы, кроме того, опустошать свои арсеналы ради помощи Киеву.
Напомним, что в конце декабря украинский президент Владимир Зеленский провел переговоры с главой США Джо Байденом. Кроме того, он выступил с речью в Конгрессе. К его приезду Вашингтон приурочил объявление о масштабном пакете военной помощи Киеву.