Украинские военные терпят поражение, поэтому Киев просит у западных стран все больше вооружений и военной техники, рассказал в Twitter американский экономист Ричард Вольф. Об этом пишет РИА «Новости».

«Если бы Украина побеждала, ей не нужно было бы выпрашивать больше танков, бронемашин и так далее», - подчеркнул Вольф.

Экономист отметил, что союзникам не пришлось бы, кроме того, опустошать свои арсеналы ради помощи Киеву.