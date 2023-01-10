Швеция допустила размещение ядерного оружия на своей территории

«В то же время, несмотря на то, что другие страны Скандинавии считают это маловероятным, мы считаем, что размещать ядерное оружие на нашей территории в мирное время вполне возможно», - цитирует его РБК.

Однако при этом Швеция будет предана НАТО и вступит в альянс на тех же условиях, что и ее географические соседи - Норвегия и Дания. Среди преимуществ Стокгольма в качестве нового члена блока он назвал ОПК и экономику страны, а также индивидуалистские и интернационалистские ценности. На данный момент вступление Швеции в НАТО не ратифицировали лишь две страны - Венгрия и Турция. При этом, Анкара выступала против вхождения Стокгольма в альянс из-за лояльности страны Рабочей партии Курдистана.