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31 минуту назад

Премьер Швеции допустил размещение ядерного оружия в стране

ТК «Звезда»иещё 7

Швеция допускает размещение ядерного оружия на своей территории после наступления мирного времени. Об этом заявил глава государства Ульф Кристерссон.

Швеция допустила размещение ядерного оружия на своей территории
Фото: Simon HastegÂRd, ZUMAPRESS.com, GlobalLookPressSimon HastegÂRd, ZUMAPRESS.com, GlobalLookPress

Он также отметил, что его мнение отличается от позиций других скандинавских стран.

«В то же время, несмотря на то, что другие страны Скандинавии считают это маловероятным, мы считаем, что размещать ядерное оружие на нашей территории в мирное время вполне возможно», - цитирует его РБК.

Однако при этом Швеция будет предана НАТО и вступит в альянс на тех же условиях, что и ее географические соседи - Норвегия и Дания. Среди преимуществ Стокгольма в качестве нового члена блока он назвал ОПК и экономику страны, а также индивидуалистские и интернационалистские ценности. На данный момент вступление Швеции в НАТО не ратифицировали лишь две страны - Венгрия и Турция. При этом, Анкара выступала против вхождения Стокгольма в альянс из-за лояльности страны Рабочей партии Курдистана.

После переговоров между Кристерссоном и Эрдоганом, Швеция экстрадировала члена РПК Махмута Тата, приговоренного в Турции к 7 годам тюрьмы. Однако, как следует из заявления шведского премьера, Стокгольм не в состоянии выполнить все требования Анкары, предъявленные турецким лидером на переговорах.

В мире,Армия,Планы НАТО,Ядерное оружие,Рабочая партия Курдистана,НАТО,
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