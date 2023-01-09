Стало известно о взрывах в Николаеве

В городе Николаев на юге Украины произошли взрывы. Об этом сообщил Telegram-канал издания «Страна.ua».
«Взрывы слышны в Николаеве», — сказано в сообщении.
Согласно данным онлайн-карты воздушных тревог Министерства цифровой трансформации республики, в городе и Николаевской области предупредительные сигналы не действуют. Точное место взрывов и другие подробности издание не приводит.
Ранее в подконтрольном Украине Херсоне ликвидировали электроподстанцию, которая питала несколько крупных котельных. Как отмечается, подачу тепла и света в городе не прекращали.