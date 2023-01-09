Стало известно о взрывах в Николаеве

В городе Николаев на юге Украины произошли взрывы. Об этом сообщил Telegram-канал издания «Страна.ua».

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«Взрывы слышны в Николаеве», — сказано в сообщении.

Согласно данным онлайн-карты воздушных тревог Министерства цифровой трансформации республики, в городе и Николаевской области предупредительные сигналы не действуют. Точное место взрывов и другие подробности издание не приводит.