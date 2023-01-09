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9 января

Стало известно о взрывах в Николаеве

Lenta.ruиещё 4

В городе Николаев на юге Украины произошли взрывы. Об этом сообщил Telegram-канал издания «Страна.ua».

Стало известно о взрывах в Николаеве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Взрывы слышны в Николаеве», — сказано в сообщении.

Согласно данным онлайн-карты воздушных тревог Министерства цифровой трансформации республики, в городе и Николаевской области предупредительные сигналы не действуют. Точное место взрывов и другие подробности издание не приводит.

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Ранее в подконтрольном Украине Херсоне ликвидировали электроподстанцию, которая питала несколько крупных котельных. Как отмечается, подачу тепла и света в городе не прекращали.

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