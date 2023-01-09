Литва отказывала белорусам во въезде после вопросов об Украине

Замглавы МВД Литвы Арнольдас Абрамавичюс заявил, что некоторых белорусов не пускают в страну из-за их ответов на вопросы об украинском кризисе и принадлежности Крыма. Об этом сообщает LRT.

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Замминистра отметил, что при въезде в Литву белорусы заполняют анкету, содержащую вопросы об их целях в стране, об отношении к политике России и о статусе Крыма.

По словам Абрамавичюса, из ответов на эти вопросы становится ясно «пытается ли человек что-то скрыть».

Замглавы МВД заявил, что не поддерживает запрет на въезд для всех белорусов поголовно, он призывает рассматривать каждый случай отдельно.

Он добавил, что в Литве уже сократили количество разрешений на временное проживание для белорусов и исключили Белоруссию из списка стран, граждане которых могут устроиться на работу в упрощенном порядке.

Абрамавичюс подчеркнул, что применяемых мер контроля за прибытием белорусских граждан сейчас достаточно.

«Возможно, нам все же следует смотреть на Белоруссию как на страну, близкую к Литве. Если вспомнить, полтора года назад была дискуссия о том, как можно помочь белорусам уехать из страны», - заключил он.