В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 70.30EUR 75.08
Войти в почту
1 час назад

Байден объявил режим ЧС в Калифорнии

Никита Бородкин

Президент США Джо Байден объявил режим чрезвычайной ситуации в Калифорнии из-за шторма, который обрушился на штат в воскресенье, 8 января. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Байден объявил режим ЧС в Калифорнии из-за шторма
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Байден распорядился о дополнительных мерах поддержки в дополнение к мерам, уже принимаемым штатом, племенами и местными сообществами. Американский президент уполномочил министерство внутренней безопасности и Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) скоординировать свои усилия по ликвидации последствий стихийных бедствий, а также по предоставлению необходимой помощи для спасения жизней людей.

Напомним, что 5 января Национальная метеорологическая служба США сообщила о движении атмосферного фронта в сторону западного побережья Соединенных штатов. Он стал причиной снегопадов и наводнений в Калифорнии. 8 января из-за непогоды в штате без света остались более 500 тыс. потребителей — сейчас без электричества остаются 115 тыс. жителей.

В мире,Джозеф Байден,Администрация США,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители