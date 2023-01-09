Байден объявил режим ЧС в Калифорнии из-за шторма

Президент США Джо Байден объявил режим чрезвычайной ситуации в Калифорнии из-за шторма, который обрушился на штат в воскресенье, 8 января. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

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Байден распорядился о дополнительных мерах поддержки в дополнение к мерам, уже принимаемым штатом, племенами и местными сообществами. Американский президент уполномочил министерство внутренней безопасности и Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) скоординировать свои усилия по ликвидации последствий стихийных бедствий, а также по предоставлению необходимой помощи для спасения жизней людей.