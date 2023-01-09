Байден объявил режим ЧС в Калифорнии из-за шторма

Президент США Джо Байден объявил режим чрезвычайной ситуации в Калифорнии из-за шторма, который обрушился на штат в воскресенье, 8 января. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Белого дома.
Байден распорядился о дополнительных мерах поддержки в дополнение к мерам, уже принимаемым штатом, племенами и местными сообществами. Американский президент уполномочил министерство внутренней безопасности и Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) скоординировать свои усилия по ликвидации последствий стихийных бедствий, а также по предоставлению необходимой помощи для спасения жизней людей.
Напомним, что 5 января Национальная метеорологическая служба США сообщила о движении атмосферного фронта в сторону западного побережья Соединенных штатов. Он стал причиной снегопадов и наводнений в Калифорнии. 8 января из-за непогоды в штате без света остались более 500 тыс. потребителей — сейчас без электричества остаются 115 тыс. жителей.