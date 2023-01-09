Талибы решили пересмотреть учебную программу по журналистике

"Ложь запрещена во всех религиях, однако некоторые СМИ сделали это своей профессией и развращают сознание людей с помощью пропаганды", - заявил министр, добавляя, что задачей программы должна быть подготовка молодых журналистов "к честному и добросовестному разделению страны, а не к пропаганде неправильных вещей против какой-либо группы, режима или исламских ценностей".