Талибы решили пересмотреть учебную программу по журналистике

Министерство высшего образования Афганистана заявило о планах пересмотреть учебную программу по журналистике в институтах страны во избежание распространения молодыми сотрудниками "лжи против властей или исламских ценностей". Об этом сообщает агентство Khaama Press со ссылкой на исполняющего обязанности министра ведомства Нида Мохаммада Надима.
"Ложь запрещена во всех религиях, однако некоторые СМИ сделали это своей профессией и развращают сознание людей с помощью пропаганды", - заявил министр, добавляя, что задачей программы должна быть подготовка молодых журналистов "к честному и добросовестному разделению страны, а не к пропаганде неправильных вещей против какой-либо группы, режима или исламских ценностей".
Также он подчеркнул важность "честности, надежности и соответствия национальным и исламским ценностям" в сфере журналистики.
Заместитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс, главы УВКПЧ, УВКБ, ФАО, ВПП, ЮНИСЕФ, ВОЗ и других мировых организаций призвали "Талибан" (организация запрещена в России) разрешить женщинам работать в гуманитарных НПО.