Во Франции запретят пьяную охоту

Власти Франции запретят охоту в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Об этом заявила госсекретарь при министре экологических преобразований страны Беранжер Куйяр, передает BFMTV.

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По ее словам, нарушителей запрета на пьяную охоту ждет штраф. Куйяр отметила, что французское правительство таким образом стремится свести к минимуму риски возникновения несчастных случаев во время охоты. Власти также намерены обучить правильному обращению с оружием всех желающих.

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