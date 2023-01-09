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26 минут назад

Во Франции запретят пьяную охоту

Lenta.ru

Власти Франции запретят охоту в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Об этом заявила госсекретарь при министре экологических преобразований страны Беранжер Куйяр, передает BFMTV.

Во Франции запретят пьяную охоту
Фото: Sebastian Pociecha / UnsplashSebastian Pociecha / Unsplash

По ее словам, нарушителей запрета на пьяную охоту ждет штраф. Куйяр отметила, что французское правительство таким образом стремится свести к минимуму риски возникновения несчастных случаев во время охоты. Власти также намерены обучить правильному обращению с оружием всех желающих.

Ранее в Италии решили смягчить правила охоты из-за нашествия кабанов. Гражданам разрешат расстреливать диких животных на городских и охраняемых территориях. Меру примут во избежание проблем, которые причиняют звери.

Охотой на кабанов смогут заниматься сотрудники местной и региональной полиции, национальной лесной полиции и лицензированные частные охотники.

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