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37 минут назад

На Украине ввели лимиты потребления электроэнергии

Алиса Селезнёва

Лимиты потребления электроэнергии введены на Украине «для обеспечения баланса в энергосистеме», их превышение приведет к аварийным отключениям. Об этом со ссылкой на заявление национальной энергетической компании «Укрэнерго» пишет ТАСС.

На Украине ввели лимиты потребления электроэнергии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В компании отметили, что потребление электроэнергии на Украине выросло «из-за понижения температуры» и начала новой рабочей недели.

«В этой связи для обеспечения баланса в энергосистеме до всех областей Украины доведены лимиты потребления, действующие с 04:00 до 24:00. Превышение лимитов приводит к применению аварийных ограничений», - говорится в сообщении в Telegram-канале «Укрэнерго».

При этом энергетики обратили особое внимание на сложную ситуацию, которая сложилась на востоке и юге Украине из-за значительных повреждений электросетей во время военных действий.

«Пока энергосистема не в состоянии покрыть потребление в полном объеме», - пояснили в «Укрэнерго», призвав украинцев к разумному потреблению электричества.

Российскими войсками с 10 октября проводятся регулярные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. Они начались после взрыва на Крымском мосту, в организации которого подозреваются украинские спецслужбы.

Украинские власти сообщали о разрушении объектов критической инфраструктуры. В стране начались массовые отключения электроэнергии.

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