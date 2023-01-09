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40 минут назад

Принц Гарри признался в мешавшей его королевским обязанностям фобии

Lenta.ru

Герцог Сассекский принц Гарри признался, что во время публичных выступлений едва не падал в обморок из-за агорафобии — боязни открытых пространств и людных мест. Об этом сообщает Today со ссылкой на отрывок из автобиографии принца, получившей название Spare («Запасной»), выход которой запланирован на 10 января.

Принц Гарри признался в мешавшей его королевским обязанностям фобии
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В мемуарах принц Гарри заявил, что мешавшую ему выполнять королевские обязанности фобию не воспринимали всерьез в семье.

«Было одно выступление, которое невозможно было пропустить или отменить, и я почти упал в обморок», — написал он, добавив, что из-за этого над ним посмеялся старший брат, принпринц Уильям, отметивший, что Гарри весь вспотел.

При этом, по словам Гарри, и принц Уильям, и его жена Кейт Миддлтон были свидетелями его первой панической атаки.

«Мы ехали на матч по поло в Глочестершир в их Range Rover. Я сидел на заднем сиденье, и Уилли видел меня в зеркало заднего вида. Видел, как я потею, краснею. Он спросил: "Ты в порядке, Гарольд?" Нет, я не был в порядке», — вспомнил принц, добавив, что каждые несколько километров он хотел попросить брата об остановке, чтобы выйти из машины и перевести дыхание.

Как отметила в беседе с изданием психолог Жаклин Буллис, принц Гарри всегда выглядел уверенным во время публичных выступлений, однако видимость может быть обманчивой.

«Часто мы не способны оценить уровень стресса, испытываемый человеком, что может касаться и Гарри в некоторых из этих ситуаций. Вероятно, они его невероятно подавляли и выматывали», — заключила она.

Также в своих мемуарах Гарри признался, что убил 25 человек во время военной службы в Афганистане.

«Это не наполняло меня удовлетворением, но я и не испытывал стыд», — написал принц.

В мире,принц Уильям,Кейт Миддлтон,
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