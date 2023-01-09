Принц Гарри признался в мешавшей его королевским обязанностям фобии

«Мы ехали на матч по поло в Глочестершир в их Range Rover. Я сидел на заднем сиденье, и Уилли видел меня в зеркало заднего вида. Видел, как я потею, краснею. Он спросил: "Ты в порядке, Гарольд?" Нет, я не был в порядке», — вспомнил принц, добавив, что каждые несколько километров он хотел попросить брата об остановке, чтобы выйти из машины и перевести дыхание.