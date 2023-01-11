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12 минут назад

В ряде украинских областей из-за морозов введены аварийные отключения электроэнергии

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В Днепропетровской, Сумской и Харьковской областях Украины похолодание привело к дефициту мощности и потребовало аварийных отключений энергоснабжения.

В ряде украинских областей из-за морозов введены аварийные отключения электроэнергии
Фото: ТАССТАСС

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на «Укрэнерго».

«11 января потребление электроэнергии в Украине повысилось из-за существенного снижения температуры на востоке и в центре страны. Вследствие этого возрос дефицит мощности», — говорится в заявлении компании.

Отмечается, что для обеспечения баланса в энергосистеме во всех областях введены круглосуточные лимиты потребления.

«Уже с 07:00 в Днепропетровской и Харьковской областях лимиты были критически превышены, в результате чего для сохранения стабильной работы энергосистемы были применены аварийные отключения», — сообщила «Укрэнерго».

Вместе с этим, как отмечает агентство, компания «Сумыоблэнерго» сообщила об аварийных отключения и в Сумской области.

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