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12 минут назад

В Японии рассказали об ухудшении отношений Зеленского с ВСУ

Елена Прошина

Отношения президента Украины Владимира Зеленского с ВСУ становятся все хуже, а сам глава государства начинает терять политическую власть. Об этом в своей статье для портала Yahoo News Japan написал политолог Акихиро Матоба, пишет РИА Новости.

В Японии рассказали об ухудшении отношений Зеленского с ВСУ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его словам, Зеленскому не следовало ездить в США и просить очередную военную помощь. Политолог подчеркнул, что в поставках вооружения нет смысла, так как на Украине становится все меньше солдат, которые могли бы им пользоваться.

«Войны не выигрывают оружием. Оружие бесполезно, если нет солдат, которые могут его использовать», — написал Матоба.

При этом он добавил, что Европа не хочет, чтобы конфликт «Россия против Украины» перерос войну «НАТО против России». Матоба подчеркнул, что в этом случае, полем сражения станет восточная часть континента.

Он также усомнился в том, что Украина сможет вернуть себе потерянные территории. В случае дальнейшего продвижения конфликта страна может быть полностью уничтожена. По мнению политолога, сейчас самое главное - достижение соглашения о прекращении огня.

В мире,Владимир Зеленский,НАТО,Yahoo,
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