СМИ: в ЮАР пытались отравить главу крупной энергокомпании

Исполнительный директор государственной энергетической монополии Eskom в ЮАР Андре де Рюйтер пережил отравление цианидом, который добавили в его кофе. Как сообщает РБК, об этом рассказал курирующий госкомпании министр Правин Гордхан.

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По информации издания EE Business Intelligence, директор Eskom выпил отравленный напиток 13 декабря. После этого он почувствовал слабость, головокружение, его охватила неконтролируемая дрожь, которая сменилась рвотой. Впоследствии он потерял сознание. Служба безопасности госкорпорации доставила его к врачу, который диагностировал отравление цианидом. Проведенные впоследствии анализы подтвердили этот диагноз.

Гордхан подчеркнул, что де Рюйтер получил отравленный напиток на следующий день после того, как подал заявление об увольнении из Eskom. Свое решение уйти директор объяснял тем, что не получает поддержки со стороны правительства в борьбе с отключениями электроэнергии и «безудержным взяточничеством» в компании.

Гордхан подчеркнул, что покушение на жизнь де Рюйтера будет тщательно расследовано, а виновных должны привлечь к ответственности.