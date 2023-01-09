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25 минут назад

США и Турции предрекли превращение в автократии

Lenta.ru

Соединенным Штатам, Индии и Турции предрекли превращение в автократии. Таким прогнозами поделились специалисты по внешней политике, принявшие участие в опросе американского аналитического центра «Атлантический совет» (Atlantic Council).

США и Турции предрекли превращение в автократии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Мнения специалистов относительно будущего демократии разделились. Почти треть (35,17 процента) экспертов заявили, что демократических стран в мире станет немного меньше, еще около трети (34,48 процента) — что их останется столько же. Порядка четверти (26,21 процента) опрошенных сочли, что демократий, наоборот, станет немного больше.

При этом 9 процентов опрошенных экспертов предположили, что в следующие десять лет Соединенные Штаты станут автократией. Столько же процентов респондентов назвали Индию и Венгрию, а 8 процентов — Турцию. Кроме того, специалисты выразили обеспокоенность по поводу судьбы демократии в Польше, Мексике, ЮАР и Филиппинах. Вместе с тем, некоторые специалисты предположили, что в следующее десятилетие более демократичными станут Иран и Россия — такой сценарий озвучили 13 и 7 процентов опрошенных соответственно.

Также в рамках опроса Atlantic Council 68 процентов специалистов по внешней политике предположили, что следующим обладателем ядерного оружия может стать Иран. Еще 32 процента респондентов предположили, что ядерное оружие появится у Саудовской Аравии, 19 процентов назвали Южную Корею, а 14 процентов — Японию.

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