Японский политолог Акихиро Матоба заявил, что отношения украинского лидера Владимира Зеленского и бойцов ВСУ становятся только хуже, и он стремительно теряет свою политическую власть. Об этом пишет Yahoo News Japan.

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По мнению эксперта, бесконечные просьбы президента Украины о поставках оружия, адресованные Западу, не изменят положение дел. Проблема заключается в том, что не хватает солдат, которые могли бы применять в бою это оружие, отметил Матоба.

"Войны не выигрывают оружием. Оружие бесполезно, если нет солдат, которые могут его использовать", – добавил он.

Политолог обратил внимание на то, что Европа не намерена допускать прямого конфликта с Россией. Матоба также подчеркнул, что украинским властям не стоит надеяться на возвращение территорий, которые вошли в состав РФ. Он предупредил, что попытки вернуть земли закончатся полным развалом Украины.

"Сейчас самое первостепенное в украинском конфликте – достижение соглашения о прекращении огня", – резюмировал он.

Ранее обозреватель американского издания National Review Брендан Догерти заявил, что стремление Зеленского увеличить поставки техники НАТО и вовлечь Североатлантический альянс в прямой конфликт с Россией может обернуться распадом военного блока. Он также отметил, что вовлечение в украинский кризис европейских стран приводит к еще большим разногласиям между западными союзниками.