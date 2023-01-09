В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 70.30EUR 75.08
Войти в почту
32 минуты назад

В Японии заявили, что отношения между Зеленским и ВСУ становятся все хуже

Москва24иещё 3

Японский политолог Акихиро Матоба заявил, что отношения украинского лидера Владимира Зеленского и бойцов ВСУ становятся только хуже, и он стремительно теряет свою политическую власть. Об этом пишет Yahoo News Japan.

В Японии рассказали об ухудшающихся отношениях между Зеленским и ВСУ
Фото: president.gov.uapresident.gov.ua

По мнению эксперта, бесконечные просьбы президента Украины о поставках оружия, адресованные Западу, не изменят положение дел. Проблема заключается в том, что не хватает солдат, которые могли бы применять в бою это оружие, отметил Матоба.

Зеленский пообещал «подкрепление» ВСУ под Бахмутом

"Войны не выигрывают оружием. Оружие бесполезно, если нет солдат, которые могут его использовать", – добавил он.

Политолог обратил внимание на то, что Европа не намерена допускать прямого конфликта с Россией. Матоба также подчеркнул, что украинским властям не стоит надеяться на возвращение территорий, которые вошли в состав РФ. Он предупредил, что попытки вернуть земли закончатся полным развалом Украины.

"Сейчас самое первостепенное в украинском конфликте – достижение соглашения о прекращении огня", – резюмировал он.

Ранее обозреватель американского издания National Review Брендан Догерти заявил, что стремление Зеленского увеличить поставки техники НАТО и вовлечь Североатлантический альянс в прямой конфликт с Россией может обернуться распадом военного блока. Он также отметил, что вовлечение в украинский кризис европейских стран приводит к еще большим разногласиям между западными союзниками.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской Народных Республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

В мире,Леонид Пасечник,Денис Пушилин,Владимир Зеленский,Владимир Путин,НАТО,Yahoo,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители