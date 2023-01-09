Врач: у Саакашвили быстро прогрессирующая деменция

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили нуждается в отсрочке тюремного наказания по состоянию здоровья. Об этом заявил врач-невролог Шахин Эммануэль Лахани, который был опрошен в суде в качестве свидетеля.

Фото: Jaap Arriens, ZUMAPRESS.com, GlobalLookPress Jaap Arriens, ZUMAPRESS.com, GlobalLookPress

«У Саакашвили в заключении развились серьезные неврологические нарушения, но главное у него выявлена быстро прогрессирующая деменция. У Саакашвили конвульсии, потеря сознания, скачки артериального давления. Все это более чем серьезно», - цитирует врача Интерфакс.

В понедельник в тбилисском суде продолжилось судебное разбирательство по делу бывшего грузинского президента. В результате осмотра Саакашвили Лахани пришел к выводу, что подсудимый тяжело болен и нуждается в прохождении квалифицированного лечения в Европе или США.