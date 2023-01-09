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17 минут назад

Врач на суде заявил, что у Саакашвили быстро прогрессирующая деменция

ТК «Звезда»

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили нуждается в отсрочке тюремного наказания по состоянию здоровья. Об этом заявил врач-невролог Шахин Эммануэль Лахани, который был опрошен в суде в качестве свидетеля.

Врач: у Саакашвили быстро прогрессирующая деменция
Фото: Jaap Arriens, ZUMAPRESS.com, GlobalLookPressJaap Arriens, ZUMAPRESS.com, GlobalLookPress

«У Саакашвили в заключении развились серьезные неврологические нарушения, но главное у него выявлена быстро прогрессирующая деменция. У Саакашвили конвульсии, потеря сознания, скачки артериального давления. Все это более чем серьезно», - цитирует врача Интерфакс.

В понедельник в тбилисском суде продолжилось судебное разбирательство по делу бывшего грузинского президента. В результате осмотра Саакашвили Лахани пришел к выводу, что подсудимый тяжело болен и нуждается в прохождении квалифицированного лечения в Европе или США.

Ранее стало известно, что в больничной палате Саакашивили прошел обыск. Об этом рассказала член оппозиционной партии «Единое национальное движение» Эка Саркеулидзе. При этом она уточнила, что причины и результаты данных мероприятий ей неизвестны.

В мире,Михаил Саакашвили,
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