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29 минут назад

Литва отказывала белорусам во въезде после вопросов об Украине

Газета.Ruиещё 1

Власти Литвы отказывали во въезде в страну гражданам Белоруссии после заполнения анкеты по теме отношения к конфликту на Украине. Об этом сообщил заместитель министра МВД Литвы Арнолдас Абрамавичюс, передает ТАСС

Литва отказывала белорусам во въезде после вопросов об Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Они должны заполнить специальную анкету. Отказы во въезде после оценки анкеты случались", - отметил он.

Абрамавичюс подчеркнул, что литовские власти уделяют большое внимание оценке политических взглядов въезжающих из России и Белоруссии. Об отказах во въезде россиянам Абрамавичюс не сообщил.

Власти Литвы ранее разработали специальный опросник для оформляющих визу или вид на жительство в стране граждан России и Белоруссии. В частности, требуется ответить на вопрос об отношении к событиям на Украине и высказаться по поводу территориальной принадлежности Крыма. Заявления тех, кто отказался заполнить анкету или ответил не на все вопросы, не принимаются.

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