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33 минуты назад

В метро Лондона заметили сотни людей без штанов

Lenta.ru

Жители Лондона массово спустились в метро без штанов ради развлечения. Об этом сообщает новостной портал LadBible.

В метро Лондона заметили сотни людей без штанов
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По информации издания, очевидцы заметили в поездах линии The Elizabeth сотни женщин и мужчин, которые воспользовались общественным транспортном в белье. Выяснилось, что люди отказалась от штанов, юбок и джинсов в честь акции No Trousers Tube Ride, проведение которой приостановили в марте 2020 года из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

Согласно материалу, мероприятие призвано поднять настроение жителям и гостям столицы Великобритании во время зимы. На размещенных кадрах видно, как улыбающиеся участники флешмоба общаются друг с другом, а другие присутствующие снимают происходящее на камеры.

В июне 2021 года дочь ведущего Ивана Урганта снялась в белье в метро и вывела из себя подписчиков. Девушка снялась в мини-платье зеленого цвета, приподняв его подол, демонстрируя тем самым белое белье бренда Siren Basics.

В мире,Иван Ургант,
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