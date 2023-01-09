"Об этом уже сказал и Лула, и представители законодательной власти, и представители Высшего избирательного суда Бразилии. Будет проводиться большое расследование. Но сейчас мы не знаем, кто был организатором беспорядков, как все это случилось. Наверное, какие-то организаторы были, раз одновременно произошло три нападения на здания, являющиеся символом государственной власти Бразилии.



Но, конечно, Болсонару не был руководителем протестующих. При этом по окончании выборов он вел себя не самым лучшим образом: сперва не признал итоги выборов, долго отмалчивался, а потом скрепя сердце все-таки заявил, что признает их. А куда ему было деваться? Но дальше он отказался участвовать в церемонии передачи власти и специально покинул страну, уехав в США до вступления Лулы в должность", — рассказала Окунева.