Заведующая кафедрой истории и политики стран Европы и Америки факультета международных отношений МГИМО МИД России профессор Людмила Окунева в разговоре с Рамблером назвала причины беспорядков в бразильской столице Бразилиа, а также ответила на вопрос о возможном влиянии на произошедшие события представителей других государств.
Протесты в Бразилии для всех стали неожиданностью, отметила Окунева. При этом она подчеркнула, что Болсонару не был их инициатором.
"Болсонару еще 30 декабря уехал из страны в США. Он, конечно, не является организатором. Более того, он осудил выступления людей, которые из мирных манифестантов, коими они были, превратились в погромщиков и вандалов. Они незаконным образом захватили правительственные учреждения. Конечно, это абсолютно недопустимо", — сказала эксперт.
Профессор выразила мнение, что участники антиправительственных акций в Бразилии "ответят по всей строгости закона".
"Об этом уже сказал и Лула, и представители законодательной власти, и представители Высшего избирательного суда Бразилии. Будет проводиться большое расследование. Но сейчас мы не знаем, кто был организатором беспорядков, как все это случилось. Наверное, какие-то организаторы были, раз одновременно произошло три нападения на здания, являющиеся символом государственной власти Бразилии.
Но, конечно, Болсонару не был руководителем протестующих. При этом по окончании выборов он вел себя не самым лучшим образом: сперва не признал итоги выборов, долго отмалчивался, а потом скрепя сердце все-таки заявил, что признает их. А куда ему было деваться? Но дальше он отказался участвовать в церемонии передачи власти и специально покинул страну, уехав в США до вступления Лулы в должность", — рассказала Окунева.
Обычные бразильцы, демократическая общественность страны, а также политики и представители органов власти страны осудили произошедшие беспорядки, подчеркнула она.
"Они считают, что это было антидемократической попыткой государственного переворота", — сказала она.
Вместе с тем профессор отметила, что вмешательства извне в ходе последних событий в Бразилии не было.
"Это внутреннее дело страны, проистекающее из огромных противоречий, накопившихся внутри бразильского общества. И тут не нужно кивать на какие-то внешние факторы. Произошедшие в Бразилии события осудил весь мир", — подчеркнула она.
Говоря о возможных сценариях дальнейшего развития событий, Окунева отметила, что ситуация может как вернуться в нормальное русло, так и перерасти в новый виток конфликта.
"Главное требование протестующих - чтобы Лула подал в отставку. Естественно, этого не будет. Об этом можно говорить со всей определенностью. Выборы были легитимными и справедливыми, что признал Высший избирательный суд Бразилии (это, по аналогии с РФ, - бразильская избирательная комиссия). Кроме того, военные по приказу тогда еще действовавшего президента Болсонару проводили параллельный подсчет голосов, их цифры полностью сошлись с официальными данными. Никаких подтасовок даже близко не было. Поэтому Лула да Силва - абсолютно легитимный президент, ни в какую отставку он не уйдет", — заключила собеседница Рамблера.
8 января сторонники бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару провели демонстрацию в столице против действующего лидера страны Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Протестующие захватили ключевые объекты в столице и начали штурмовать правительственные здания, в том числе Верховный суд, Национальный конгресс и рабочую резиденцию президента — дворец Планалту. Бразильская полиция освободила правительственные здания. В результате беспорядков были задержаны более 400 человек.