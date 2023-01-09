Украинский суд наказал ректора семинарии УПЦ

Утоняется, что ректор семинарии сотрудничал со следствием и заключил соглашение, в котором признал вину, по этой причине он получил «несуровое наказание». Также Смакоуз должен заплатить девять тысяч гривен (почти 249 долларов) за проведенные экспертизы. На данный момент приговор не вступил в силу, его можно обжаловать в апелляционном суде, добавило издание.