В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
52 минуты назад

Украинский суд наказал ректора семинарии УПЦ

Lenta.ru

Украинский суд приговорил ректора Почаевской семинарии Украинской православной церкви (УПЦ) Шумского Иова (Виктора Смакоуза) к штрафу за «разжигание религиозной розни». О наказании сообщает издание Zaxid.net, ссылаясь на судебный приговор.

Украинский суд наказал ректора семинарии УПЦ
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Ректор Почаевской духовной семинарии УПЦ МП (Московского патриархата — прим. «Ленты.ру») Иов Смакоуз получил штраф в размере 8,5 тысячи гривен (примерно 235 долларов) за разжигание религиозной розни», — сказано в сообщении.

Утоняется, что ректор семинарии сотрудничал со следствием и заключил соглашение, в котором признал вину, по этой причине он получил «несуровое наказание». Также Смакоуз должен заплатить девять тысяч гривен (почти 249 долларов) за проведенные экспертизы. На данный момент приговор не вступил в силу, его можно обжаловать в апелляционном суде, добавило издание.

В декабре прошлого года Служба безопасности Украины (СБУ) заподозрила Шумского Иова в «антиукраинской деятельности». По информации следствия, он распространял через соцсети сообщения, которыми «унижал национальную честь и достоинство украинцев». Кроме того, ректора семинарии подозревали в разжигании религиозной ненависти.

В мире,СБУ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители