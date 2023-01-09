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Spiegel: Германия решила поставить БМП Киеву в ущерб Бундесверу

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Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал Киеву 40 боевых машин пехоты Marder к концу марта 2023 года и теперь федеральное правительство «лихорадочно ищет» обещанные БМП, рассказал Spiegel. По информации издания, Бундесверу приходится искать варианты, несмотря на собственные «узкие места».

Для поставок власти планируют задействовать и резервы промышленности, и Бундесвера. У производителя этих БМП, предприятия Rheinmetall есть всего 60 списанных Marder, модернизацию которых невозможно провести к концу марта. В итоге подавляющее большинство» Marder Германии придется передать Украине из числа стоящих на вооружении у немецкой армии.

New York Post призвала Байдена не идти на второй срок

Новый номер газеты New York Post вышел с призывом к президенту Джо Байдену не баллотироваться на второй срок (обложка с заголовком «Джо, нет!»). Член Палаты представителей США Николь Маллиотакис заявила изданию, что Байден стал причиной множества кризисов в стране и США «не могут позволить себе еще четыре года его президентства».

Ожидается, что в феврале действующий президент объявит о своих планах баллотироваться в 2024 году. После того, как демократы получили свое место в Сенате на промежуточных выборах, Байден заявил, что «все хотят, чтобы он баллотировался», и он планирует обсудить это со своей командой. В декабре первая леди Джилл Байден заявила, что полностью поддерживает намерения своего мужа. Однако американцы сигнализировали об обратном: в прошлом месяце опрос CNBC показал, что 70 процентов американцев всех взглядов и 57 процентов демократов в частности не поддерживают переизбрание Байдена.

Принца Гарри не пригласили на коронацию Карла III

Принца Гарри исключили из сценария коронации его отца, Карла III, сообщает Daily Mail со ссылкой на инсайдеров при дворе. По их словам, такое решение было принято, так как принц Уильям «сгорает от гнева» из-за разоблачений в мемуарах Гарри.

В своей новой откровенной автобиографии Spare («Запасной») Гарри сделал ряд сенсационных заявлений о своем брате и отце, назвав принца Уэльского своим «заклятым соперником» и обвинив короля в том, что тот боится оказаться в тени из-за «голливудской звездной силы» жены принца Меган Маркл. В своей книге Гарри также описал ссору с братом из-за Маркл, которая закончилась тем, что Уильям схватил его за воротник и бросил на пол.

Зачем экс-депутат Госдумы приезжал в Иран

Экс-депутат Госдумы Сергей Бабурин посетил Иран и провел переговоры с советником верховного лидера Ирана по международным делам Али Акбаром Велаяти. Во время встречи Велаяти подчеркнул, что отношения между Ираном и Россией очень важны, находятся на лучшем уровне за всю историю и продолжают развиваться, отмечает Hamshahri.

Главным виновником украинского кризиса Велаяти назвал Америку и НАТО, подчеркнув, что сегодняшний мир уже не является однополярным, и независимым странам очень важно следить за своим влиянием в регионе. Бабурин заявил, что был рад визиту в Иран и встрече с Велаяти, он назвал иранца видным политиком, известным в том числе и в России. Основной целью своего визита в страну Бабурин назвал участие в международном саммите памяти генерал-лейтенанта Касэма Сулеймани, главы спецподразделения в составе Корпуса Стражей Исламской революции. Бабурин назвал Сулеймани важной политической фигурой, героем и подчеркнул, что роль США в его убийстве очевидна для всего мира.

«Третья мировая уже идет»

Итальянский ученый-украинист Леонардо Дини заявил в интервью Atlantico, что Третья мировая война уже началась «для тех, кто не хочет ее игнорировать». Он подчеркнул, что все основные страны планеты по разным причинам вовлечены в украинской кризис, - это касается отправки оружия, поставок энергоресурсов и зерна, переговоров и голосований в рамках ООН.