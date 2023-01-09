Власти Бразилии заявили о завершении протестов в столице

Протестные выступления в Бразилии сошли на нет, утверждает ответственный секретарь министерства юстиции и общественной безопасности страны Рикардо Каппелли.

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По его словам, которые приводит НСН, ситуация в Федеральном округе взята под контроль. Чиновник подчеркнул, что правонарушителей будут продолжать устанавливать и привлекать к ответственности.

На улицы столицы страны Бразилиа в воскресенье вышли сторонники экс-президента Бразилии Жаира Болсонару.

Они выступили против действующего главы государства Луиса Инасиу Лулы да Силвы, который одержал победу на выборах в конце октября, заручившись поддержкой 50,85% избирателей. При этом за Болсонару проголосовали 49,15% пришедших на выборы.