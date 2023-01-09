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20 минут назад

Байден объявил режим ЧС в Калифорнии из-за шторма

Газета.Ruиещё 1

Президент США Джо Байден объявил режим чрезвычайной ситуации в Калифорнии по причине шторма в штате, начавшегося 8 января. Об этом говорится на сайте американской администрации.

Байден объявил режим ЧС в Калифорнии из-за шторма
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как рассказали в Белом доме, Байден объявил режим ЧС и "распорядился о федеральных мерах поддержки в дополнение к мерам штата, племен и местных сообществ в связи с чрезвычайными условиями из-за сильных зимних штормов, наводнений и оползней, которые начались 8 января 2023 года и продолжаются".

Отмечается, что президент предоставил Министерству внутренней безопасности и Федеральному агентству по управлению в чрезвычайных ситуациях скоординировать усилия по ликвидации последствий стихийных бедствий и предоставить помощь для спасения жизней людей и защиты их собственности.

Ранее сообщалось, что на Калифорнию обрушились мощный шторм и ливни.

В мире,Джозеф Байден,Департамент внутренней безопасности США,
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