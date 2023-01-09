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53 минуты назад

Лукашенко призвал увеличить финансирование программ Союзного государства

Деловая газета "Взгляд"иещё 2

Финансирование программ Союзного государства России и Белоруссии необходимо увеличить, положив в основу актуальные направления работы, в первую очередь импортозамещение, с таким предложением выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с государственным секретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым.

Лукашенко призвал увеличить финансирование программ Союзного государства
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он отметил, что научные, экономические, гуманитарные и другие программы сокращать ни в коем случае нельзя. Наоборот, следует увеличить их финансирование, передает «БелТА».

Лукашенко также призвал актуализировать повестку дня Союзного государства и наметить планы на будущее. Для этого он предложил провести заседание. Основными вопросами в двусторонней повестке должна быть реализация отраслевых программ.

Кроме того, президент Белоруссии предложил вернуться к вопросу создания в Союзном государстве мощного современного медиахолдинга, который сейчас отошел на второй план. Однако Лукашенко напомнил, что его общее с президентом России Владимиром Путиным решение.

Ранее на встрече с Мезенцевым Путин назвал очень важным совершенствование систем защиты общих информационных ресурсов России и Белоруссии.

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