Лукашенко призвал увеличить финансирование программ Союзного государства

Финансирование программ Союзного государства России и Белоруссии необходимо увеличить, положив в основу актуальные направления работы, в первую очередь импортозамещение, с таким предложением выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с государственным секретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым.
Он отметил, что научные, экономические, гуманитарные и другие программы сокращать ни в коем случае нельзя. Наоборот, следует увеличить их финансирование, передает «БелТА».
Лукашенко также призвал актуализировать повестку дня Союзного государства и наметить планы на будущее. Для этого он предложил провести заседание. Основными вопросами в двусторонней повестке должна быть реализация отраслевых программ.
Кроме того, президент Белоруссии предложил вернуться к вопросу создания в Союзном государстве мощного современного медиахолдинга, который сейчас отошел на второй план. Однако Лукашенко напомнил, что его общее с президентом России Владимиром Путиным решение.
Ранее на встрече с Мезенцевым Путин назвал очень важным совершенствование систем защиты общих информационных ресурсов России и Белоруссии.