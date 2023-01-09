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55 минут назад

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харьковской области

Никита Бородкин

Новые взрывы прогремели в понедельник, 9 января, в Харьковской области. Как сообщает ТАСС, об этом пишут украинские издания.

СМИ сообщили о взрывах в Харьковской области
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Возможные причины взрывов не указываются. Ранее в Харьковской области и ряде других восточных регионов страны объявляли воздушную тревогу.

Отметим, что в ночь на 9 января украинские СМИ также сообщали о взрывах в Харьковской и Сумской областях.

Напомним, что Вооруженные силы РФ наносят удары по критической инфраструктуре Украины с 10 октября. Они начались после теракта на Крымском мосту, в подготовке которого ФСБ РФ подозревает украинские спецслужбы.

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8 января национальная энергетическая компания «Укрэнерго» сообщила, что из-за морозов в энергосистеме страны увеличивается дефицит мощности. Для обеспечения баланса производства и потребления введены лимиты, которые действуют с 9:00 до 24:00.

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