СМИ сообщили о взрывах в Харьковской области

Новые взрывы прогремели в понедельник, 9 января, в Харьковской области. Как сообщает ТАСС, об этом пишут украинские издания.

Возможные причины взрывов не указываются. Ранее в Харьковской области и ряде других восточных регионов страны объявляли воздушную тревогу.

Отметим, что в ночь на 9 января украинские СМИ также сообщали о взрывах в Харьковской и Сумской областях.

Напомним, что Вооруженные силы РФ наносят удары по критической инфраструктуре Украины с 10 октября. Они начались после теракта на Крымском мосту, в подготовке которого ФСБ РФ подозревает украинские спецслужбы.