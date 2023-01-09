Дуда созвал совещание с правительством по ситуации на Украине

Президент Польши Анджей Дуда созвал совещание с правительством для обсуждения ситуации на Украине. Об этом в своем Twitter сообщил глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Севера.

"Президент Анджей Дуда пригласил премьера и министров на встречу в Бюро национальной безопасности. Президент хочет обсудить актуальную ситуацию в области безопасности и союзническую политику, связанную с ситуацией на Украине", - написал политик.

Одной из тем для обсуждения может стать вопрос вступления Польши в коалицию западных стран для поставки Украине танков Leopard.