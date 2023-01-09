Дуда созвал совещание с правительством по ситуации на Украине

Президент Польши Анджей Дуда созвал совещание с правительством для обсуждения ситуации на Украине. Об этом в своем Twitter сообщил глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Севера.
"Президент Анджей Дуда пригласил премьера и министров на встречу в Бюро национальной безопасности. Президент хочет обсудить актуальную ситуацию в области безопасности и союзническую политику, связанную с ситуацией на Украине", - написал политик.
Одной из тем для обсуждения может стать вопрос вступления Польши в коалицию западных стран для поставки Украине танков Leopard.
Ранее бывший депутат Верховной рады Илья Кива говорил, что Польша готова захватить Западную Украину. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский встретился со своим польским коллегой Дудой, чтобы обсудить детали захвата части Западной Украины.