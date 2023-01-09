В Иране приговорили к смерти еще троих участников протестов

Суд в иранской провинции Исфахан приговорил к смерти еще троих участников протестов, обвинив их в убийстве полицейских. Об этом сообщает прогосударственное иранское новостное агентство Tasnim.

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По информации издания, 25 ноября 2022 года обвиняемые, предварительно вступив в сговор, убили трех полицейских во время беспорядков в Исфахане. Трое подсудимых были приговорены к смертной казни, их имена не сообщаются. Еще один — футболист Амир Наср-Азадани — был приговорен к 16 годам тюрьмы.

По подсчетам иностранных СМИ, власти Ирана вынесли уже 17 смертельных приговоров в связи с продолжающимися в стране беспорядками. 2 января стало известно, что Верховный суд в Иране приговорил к смерти Мохаммада Боругани. В приговоре утверждалось, что мужчина с помощью холодного оружия преднамеренно ранил ножом одного из сотрудников сил безопасности. Также обвиняемый якобы поджег здание префектуры города Пакдашт, расположенное на юго-востоке провинции Тегера.