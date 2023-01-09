Вице-президент Еврокомиссии прибыл на Украину

Исполнительный вице-президент Европейской комиссии (ЕК) Франс Тиммерманс прибыл на Украину. Об этом сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

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Шмыгаль поблагодарил Тиммерманса за визит, назвав приезд вице-президента ЕК «сигналом солидарности» Европейского союза с Киевом в вопросах неотложной помощи и послевоенного восстановления.