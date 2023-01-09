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1 час назад

Вице-президент Еврокомиссии прибыл на Украину

Lenta.ruиещё 3

Исполнительный вице-президент Европейской комиссии (ЕК) Франс Тиммерманс прибыл на Украину. Об этом сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

Вице-президент Еврокомиссии прибыл на Украину
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Шмыгаль поблагодарил Тиммерманса за визит, назвав приезд вице-президента ЕК «сигналом солидарности» Европейского союза с Киевом в вопросах неотложной помощи и послевоенного восстановления.

В ходе встречи украинский премьер также поблагодарил ЕК за финансовую поддержку Украины. Шмыгаль обсудил с Тиммермансом разрушение энергетической системы страны и подчеркнул важность поставок энергооборудования

В мире,Денис Шмыгаль,Еврокомиссия,ЕС,
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