СМИ: воздушная тревога объявлена в ряде регионов Украины

Воздушная тревога объявлена в нескольких регионах Украины. Это сообщает ТАСС со ссылкой на данные официального сервиса для оповещения населения.

Так, предупреждение действует в Днепропетровской, Полтавской областях. Сирены там включились примерно в 10.35 по мск. В 10.11 (мск) воздушная тревога была объявлена в Харьковской области. Жителей просят оставаться в безопасных местах.

Напомним, удары по критически важной украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, в подготовке которого ФСБ РФ подозревает украинские спецслужбы. Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя.