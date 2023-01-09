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21 минуту назад

СМИ: воздушная тревога объявлена в ряде регионов Украины

Елена Прошина

Воздушная тревога объявлена в нескольких регионах Украины. Это сообщает ТАСС со ссылкой на данные официального сервиса для оповещения населения.

СМИ: воздушная тревога объявлена в ряде регионов Украины
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Так, предупреждение действует в Днепропетровской, Полтавской областях. Сирены там включились примерно в 10.35 по мск. В 10.11 (мск) воздушная тревога была объявлена в Харьковской области. Жителей просят оставаться в безопасных местах.

Напомним, удары по критически важной украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, в подготовке которого ФСБ РФ подозревает украинские спецслужбы. Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя.

8 января национальная энергетическая компания «Укрэнерго» сообщила, что из-за морозов в энергосистеме страны увеличивается дефицит мощности. Для обеспечения баланса производства и потребления введены лимиты, которые действуют с 9:00 до 24:00.

В мире,Денис Шмыгаль,Верховный суд,ФСБ,
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