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24 минуты назад

Таиланд передумал вводить проверку вакцин для туристов

Мария Иванова

Глава Минздрава Таиланда Анутин Чарнвиракул объявил об отмене недавно введенного требования вакцинных сертификатов для туристов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Thai Rath.

Таиланд передумал вводить проверку вакцин для туристов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Чарнвиракул заявил, что это решение коснется всех пассажиров всех рейсов, прибывающих в страну.

«Решение вступает в силу сегодня [9 января - прим.ред.]», - подчеркнул министр.

До этого власти Таиланда объявляли, что с 9 января 2023 года иностранцам старше 18 лет при посадке на рейс в страну нужно будет предъявить сертификат о вакцинации от ковида. Сообщалось, что подойдет любая прививка, одобренная Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) или Минздравом страны, в том числе российские «Спутник V» и «Спутник Лайт».

Также предполагалось, что туристы смогут предоставить справку о противопоказаниях к вакцинации или о выздоровлении от коронавируса.

Аналогичные требования, действовавшие во время пандемии, Таиланд отменил в октябре 2022 года, но в январе решил вернуть из-за роста заболеваемости в Китае.

Многие туристы пожаловались, что их поездки в Таиланд срываются, - у них оказались истекающие вакцинные сертификаты, а после вновь сделанной прививки для въезда должна пройти не меньше 14 дней.

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