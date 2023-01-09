Таиланд передумал вводить проверку вакцин для туристов

Глава Минздрава Таиланда Анутин Чарнвиракул объявил об отмене недавно введенного требования вакцинных сертификатов для туристов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Thai Rath.

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Чарнвиракул заявил, что это решение коснется всех пассажиров всех рейсов, прибывающих в страну.

«Решение вступает в силу сегодня [9 января - прим.ред.]», - подчеркнул министр.

До этого власти Таиланда объявляли, что с 9 января 2023 года иностранцам старше 18 лет при посадке на рейс в страну нужно будет предъявить сертификат о вакцинации от ковида. Сообщалось, что подойдет любая прививка, одобренная Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) или Минздравом страны, в том числе российские «Спутник V» и «Спутник Лайт».

Также предполагалось, что туристы смогут предоставить справку о противопоказаниях к вакцинации или о выздоровлении от коронавируса.

Аналогичные требования, действовавшие во время пандемии, Таиланд отменил в октябре 2022 года, но в январе решил вернуть из-за роста заболеваемости в Китае.